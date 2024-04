Nii see skeem käib: pettuse ohver ulatas sulidele rahumeeli oma pangakaardi ühes PIN-koodiga

Politsei sai teate, et 11. aprillil helistas keegi tollele mehele ja teatas, et tema telefoninumber blokeeritakse ja selle vältimiseks peab ta tuvastama ennast eesti.ee lehel. Peale Smart-ID-ga tuvastamist helistati kannatanule infoga, et tema Smart-ID kontole on lisatud võõras seade ja tema nimele on kelmid vormistanud kiirlaenutaotlusi. Nende tühistamiseks ühendati kannatanu Swedbanki turvaosakonna väidetava spetsialistiga, kes WhatsApp´i rakenduse kaudu soovitas kannatanul jagada enda telefoni ekraanipilti.