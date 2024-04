„Ent usuvabadus ei saa olla sõjakuritegusid õigustav. See, mis Ukrainas toimub, on kuritegu Ukraina riigi ja tema inimeste vastu. See on headuse ja halastuse põhimõtete hülgamine, kurjuse ja vägivalla valimine. Kremlile lojaalne, Kremli alustatud sõda õigustav ja isegi õhutav kirikupea, kes toetab Venemaa agressiooni naaberriigi vastu, heidab varju ka Eesti õigeusklikele. Too vari on ebaõiglane meie kaasmaalaste suhtes,“ kirjutas Karis.