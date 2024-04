Poola on valmis hoidma liitlaste tuumarelvi oma territooriumil

„Venemaa militariseerib Köningsbergi oblastit (Kaliningrad),“ ütles Duda intervjuus Poola väljaandele Fakt, vahendab Politico. Ta märkis ka, et viimasel ajal on Venemaa paigutanud oma tuumarelvi Valgevenesse, mis piirneb NATO liikmesriikide Poola, Leedu ja Lätiga.

Poola president ütles, et tegi Trumpi ametiajal temaga otsest koostööd. „Tahan väga tugevalt rõhutada, et oleme sellest ajast saati sõbrad. Mulle väga meeldib temaga rääkida, sest ta on äärmiselt huvitav isiksus ja tal on palju kogemusi, nii poliitilist kui ka ärilist,“ lisas Duda.