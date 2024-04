Vene kohus mõistis Meta ameeriklasest pressiesindaja „terrorismi õigustamise“ eest tagaselja kuueks aastaks kolooniasse

Venemaa peaprokuratuur teatas varem, et Stone avaldas 2022. aasta märtsis Twitteris (nüüd X) postituse, milles „õigustas sõjalises erioperatsioonis osalevate Vene Föderatsiooni relvajõudude sõjaväelaste vastast agressiivset ja vägivaldset tegevust“.

Stone on Venemaal kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ja tagaselja vahistatud. Lisaks sellele on ta ka isikute ja organisatsioonide nimekirjas, mille vastu on tõendeid „ekstremistlikus tegevuses või terrorismis osalemise kohta“.