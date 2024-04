Tsahkna: USA-l tekib varsti võimalus edastada Ukrainale miljardite väärtuses Venemaa külmutatud vara

Tsahkna ütles, et ta tervitab seda märgilist otsust, millega USA loob õigusliku aluse Venemaa riigivarade kasutusele võtmiseks Ukraina heaks.

„Eelnõuga tekib Ameerika Ühendriikide presidendil õigus külmutatud varad konfiskeerida ja luua Ukraina toetusfond, kus hoiustatakse külmutatud vara koos teenitud tuludega. Fondi eesmärk on kompenseerida Ukrainale Venemaa ebainimliku sõjaga tekitatud kahju,“ ütles minister.

Tsahna märkis, et Ukraina võidu kindlustamiseks peame veenvalt tõestama, et aeg ei tööta agressori kasuks. „Selleks ei piisa paljusõnalistest kinnitustest; tarvis on astuda reaalseid samme, mis näitaksid meie agressioonivastase poliitika pöördumatust. USA on astumas edasi suurt sammu Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtul. USA liidriroll selle poliitilise otsuse tegemisel on oluline G7 tippkohtumisel juunis, kui tuleks langetada otsus võtta kasutusele Venemaa külmutatud varad,“ ütles ta.

Ta lisas, et see täidab kolme eesmärki: aidata Ukrainat, anda karm sõnum Venemaale ja oligarhidele, et elu ei jätku enam samaoodi nagu enne sõda, ja kinnitada kõigile maksumaksjatele, et maksma peab agressor, mitte meie. „Ootan samuti, et liiguksime Euroopa Liidus kiiresti edasi, et esmalt võtta kasutusele Venemaa külmutatud varadest tekkinud tulu, aga samuti reaalsed varad, sest enamik Venemaa riigivaradest, mida on 300 miljardit, asuvad just Euroopas,“ ütles Tsahkna.

Tsahkna märkis, et Eesti saab siin anda oma panuse.

„Oleme aasta olnud selle teema eestvedaja ja soovime luua pretsedenti, millele Euroopa saaks tugineda. Meil pole küll Venemaa riiklikke varasid, küll aga on meil külmutatud eraõiguslike juriidiliste isikute vara. See vara on külmutatud otseselt seoses Venemaa agressiooniga ja nende isikute lähedaste sidemete tõttu Venemaa riigi ja poliitikaga. Ka seda vara saab ja tuleb kasutada, et aidata kaasa Ukrainas tekitatud sõjakahjude korvamisele,“ ütles ta.

Tsahkna lisas veel, et lähinädalail peaks Eesti külmutatud varade eelnõu minema riigikogus teisele lugemisele.