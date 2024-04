Prantsusmaa ministri sõnul tambitakse riiki enne europarlamendi valimisi Vene desinformatsiooniga

Barrot’ sõnul tabavad need desinformatsioonikampaaniad Prantsusmaad igal nädalal, nii et Euroopa Parlamendi valimiste ebaõiglase tulemuse ohtu tuleb tõsiselt võtta, vahendab Euractiv.

„Meid tambitakse propagandaga Vladimir Putini Venemaalt,“ ütles Barrot, märkides, et seda tehakse avaliku debati häirimiseks ja Euroopa valimiste kampaaniasse sekkumiseks.

Viimastel nädalatel on Prantsusmaal üleriiklikku tähelepanu pälvinud mitu juhtumit. Relvajõudude ministeeriumi veebilehele häkiti sisse ning selle avalehel avaldati valeteade, milles kutsusi saatma Ukrainasse sõdima 200 000 meest. Levitati ka kuulujutte, et Ukraina põgenike tõttu on Prantsusmaal kasvanud tuberkuloosi nakatumine.