„Meile teeb erilist muret see, et see on lääne tuumariikide „troika“, kes on Kiievi kuritegeliku režiimi põhisponsorite hulgas, erinevate provokatiivsete sammude peamised algatajad. Me näeme selles tõsiseid strateegilisi ohte, mis viivad tuumaohu taseme tõusuni.“