Autojuhtide suhtumine pole muutunud. Politsei tabas liiklustalgutel ligi 2900 kiiruseületajat

Kõige sagedamini ütlevad kiiruseületamiselt tabatud juhid, et neil on kiire tööle, arsti juurde või lapsi kooli viima. Näiteks Rakveres ütles üks juht politseinikele, et sõitis lubatust oluliselt kiiremini koju, kuna naine käskis ruttu koju tulla. Narvas aga arvas üks juht, et möödasõitu sooritades on esimesed pool minutit kiiruseületamine lubatud. Viljandis väitis roolikeeraja, et sõiduk ise liikus vabakäigul olles 117 km/h. Pärnus aga selgitas sohver, et tal oli kiire lähedal asuvasse värvitöökotta.