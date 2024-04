Iisraeli sõjaväeluure juht astus Hamasi 7. oktoobri rünnakuga seoses tagasi

Samal põhjusel oodatakse ka teiste Iisraeli sõjaliste ja julgeolekujuhtide tagasiastumist. Selle toimumise aeg on aga ebaselge, sest Iisrael võitleb endiselt Gaza sektoris Hamasiga ja põhjas Hizbollahiga. Samuti on haripunktis pinged Iraani ja Iisraeli vahel.

Üks, kes erinevalt Halivast vastutuse võtmisest keeldub, on peaminister Benjamin Netanyahu, kes on öelnud, et on valmis vastama rasketele küsimustele oma rolli kohta, aga ei ole tunnistanud otseselt mingit vastutust rünnaku toimuda laskmise eest.