PEAMINISTRIUURING | Kaja Kallase toetus pööras kasvule. Ta on noorte valijate lemmik

Värske peaministriuuringu järgi on peaminister Kaja Kallase toetus kasvanud märtsikuu 15%-lt 19%-ni. Teiste peaministrikandidaatide puhul erilisi muudatusi pole. Isamaa esimees Urmas Reinsalu on endiselt eelistatuim peaministrikandidaat – tema toetus oli nii märtsis kui ka on nüüd 25%.