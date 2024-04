FT: Kreekat ja Hispaaniat survestatakse Ukrainale õhutõrjesüsteeme andma

Seni on ainult ühe süsteemi Patriot Ukrainasse saatmisest teatanud Saksamaa.

Teised Euroopa Liidu liidrid õhutasid eelmisel nädalal Brüsselis toimunud tippkohtumisel Patriote Ukrainale andma Hispaania ja Kreeka peaministrit Pedro Sánchezit ja Kyriakos Mitsotakist, ütlesid allikad FT-le.

Sánchezile ja Mitsotakisele, kelle riikidel on kahe peale üle tosina süsteemi Patriot ja ka muid, nagu S-300, öeldi, et neil on neid süsteeme vähem vaja kui Ukrainal ja neid ei ähvarda mingi otsene oht.

„Me kõik teame, kellel neid on, me kõik teame, kus neid on, ja me me kõik teame, kes neid päriselt vajab,“ ütles üks allikas FT-le.

Allikate sõnul avaldati väiksemat survet ka Poolale ja Rumeeniale, kellel on samuti Patriote. Surve neile oli väiksem, võttes arvesse nende asukohta Ukraina piiril.

Ukrainal on praegu vähemalt kolm Patrioti. Ühe on andnud USA ja kaks Saksamaa. Viimane teatas eelmisel nädalal, et annab ühe juurde.

Ukrainal on ka Nõukogude Liidus välja arendatud õhutõrjesüsteeme, sealhulgas S-300 ja S-200.

Tõenäoliselt saab Ukraina õhutõrjesüsteeme laupäeval USA esindajatekojas heaks kiidetud uue abipaketi raames.

Survet õhutõrjesüsteemide andmiseks suurendatakse kindlasti tänasel Euroopa Liidu välisministrite ja kaitseministrite kohtumisel Luxembourg’is. FT andmetel on Kiiev eriti huvitatud Kreeka vananevatest süsteemidest S-300, mis on Ukraina relvastuses ja mille kasutamises ollakse kogenud.

„On riike, kellel ei ole vahetut vajadust oma õhutõrjesüsteeme kasutada, kui väga aus olla,“ ütles üks kohtumise ettevalmistamises osalenud Euroopa Liidu diplomaat. „Igalt riigilt küsitakse, mida ta saab anda.“

Kreeka ja Hispaania kaitseministeerium FT-le kommentaare ei andnud.