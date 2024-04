President Alar Karis kuulutas välja seitse seadust

Elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus võimaldab lõpetada elektri universaalteenuse osutamine selle aasta 1. juulist. Samuti luuakse õiguslik regulatsioon elektrienergia reservvõimsuse mehhanismi kasutusele võtmiseks. See mõjutab Eestis kõiki elektritarbijaid, kuna elektriarvetel tuuakse edaspidi eraldi reana välja „reservvõimsuse mehhanismi tasu“. Tegemist on tasuga, mida maksavad kõik elektritarbijad vastavalt nende tarbitud elektrienergia mahule. Maagaasiseaduse muudatustega arvatakse strateegilise gaasivaru varumakse hulka vedelgaasi haalamiskai ja taristuga seotud halduskulud ning antakse Konkurentsiametile õigus alustada väärteomenetlust, kui selgub, et müüja on müünud strateegilisest gaasivarust soetatud gaasi tarbijale edasi selle soetushinnast kõrgema hinnaga.