Husse – Hoole ja armastusega lemmikloomadele

Kõrge kvaliteet

Erilise tähelepanu all on toodete kättesaadavus ja kvaliteet. Husse põhieesmärk on tagada loomadele tervislik elu. Kõik Husse toidud, maiused ja toidulisandid on valmistatud ainult kõrgeima kvaliteediga hoolikalt valitud koostisosadest. Kõik tooted valmivad traditsiooniliste Skandinaavia retseptide põhjal ja tootmisliinidel toimub pidev veterinaarkontroll. Husse tooteid ei müüda tavakauplustes, vaid need jõuavad klientideni otse tehasest läbi veebipoe www.husse.ee või koostööpartnerite, nagu veterinaarkliinikute kaudu. See tagab, et iga toode on värske ja kvaliteetne.