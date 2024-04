Venemaa Karatšai-Tšerkessi vabariigis rünnati politseinikke. Kaks hukkus ja üks on haiglas

Uurimiskomitee teatas, et politseinikke ründas seni kindlaks tegemata isik. Kaks politseinikku hukkus kohapeal ja kolmas viidi haiglasse. „Shoti“ teatel on tal kuulihaavad puusas ja seljas.

Karatšai-Tšerkessi vabariigis käivitati plaan „Sireen“. Telegrami kanalid avaldasid kahe isiku fotod, kes on tagaotsitavaks kuulutatud. „Baza“ kirjutas, et need on Ruslan Semjonov ja Marat Bõtdajev.