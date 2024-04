Transpordiamet: internetis müüdavad sõidukite ise tehtud numbrimärgid on ebaseaduslikud

Samuti on transpordiametini jõudnud üha rohkem infot, et internetis müüakse ise valmistatud numbrimärke, mille puhul on vähendatud mõõtmetega numbrimärgid tehtud tavapärase numbrimärgi suuruseks või vastupidi. Puudu on ka Euroopa Liidu embleem ja Eesti riigi tunnusmärk „EST”.