Netanyahu lubas võidelda USA võimalike Iisraeli üksustele kehtestatavate sanktsioonide vastu

Portaal Axios kirjutas laupäeval, et Washington kavandab sanktsioone Iisraeli Netzah Yehuda pataljoni vastu, mis on tegutsenud okupeeritud Läänekaldal. Iisraeli kaitsevägi teatas, et ei ole mingitest sellistest meetmetest teadlik, vahendab Reuters.

Reedel teatas USA reast sanktsioonidest, mis on seotud Iisraeli uusasunikega Läänekaldal. See on märk USA kasvavast meelehärmist Netanyahu poliitika pärast. Netanyahu koalitsioonivalitsus toetub uusasunike erakondadele.

Iisraeli sõjakabineti minister, tsentristist endine armeejuht Benny Gantz teatas eile, et rääkis USA välisministri Antony Blinkeniga ja palus ümber mõelda.

USA välisministeerium teatas, et Blinken rääkis Gantzi ja Iisraeli kaitseministri Yoav Gallantiga Iisraeli julgeolekust, jõupingutustest Gaza konflikti levimise takistamiseks ning vajadusest kehtestada viivitamatult relvarahu ja saata tsiviilisikutele Gazasse rohkem humanitaarabi. Sanktsioone USA avalduses ei mainitud.

Gantz ütles, et igasugused sellised sanktsioonid oleksid viga, sest kahjustavad sõja ajal Iisraeli legitiimsust, ning need ei ole õigustatud, sest Iisraelil on sõltumatu kohtusüsteem ja sõjavägi, mis peab kinni rahvusvahelisest õigusest.

Reedel ütles Blinken, et on teinud otsuseid, mis puudutavad süüdistusi, et Iisrael on rikkunud mitmeid USA seadusi, mis keelavad sõjalise abi andmise isikutele või julgeolekujõudude üksustele, mis panevad toime inimõiguste ränki rikkumisi.

Uuriva ajakirjanduse organisatsioon Pro Publica teatas eelmisel nädalal, et USA välisministeeriumi organ nimega Israel Leahy Vetting Forum soovitas juba kuid tagasi Blinkenile, et mitmed Iisraeli sõjaväe- ja politseiüksused jäetaks USA abita, sest neid süüdistatakse inimõiguste rikkumistes.

Juhtumid, mille kohta on süüdistusi esitatud, on leidnud aset Läänekaldal ja peamiselt enne Iisraeli-Hamasi sõja algust 7. oktoobril, teatas Pro Publica.