VIDEO | Prahas nõuti Ukraina toetamiseks „Eesti plaani“ ellu viimist

„Eesti kaitseministeerium esitas oma plaani detsembris või jaanuaris. See sisaldab seda, et iga riik panustab oma SKT-st veerand protsenti, mis on suhteliselt tagasihoidlik summa. Rahasse arvestatuna on see 120 miljardit eurot. Meie finantsvõimekus on aga oluline. Kui nad väidavad, et sellist raha on keeruline eelarvest eraldada, võivad riigid pöörduda finantsturgude poole, sest erinevalt Venemaast on meil neile piiramatu ligipääs. Me oleme finantsiliselt tugevad. Seetõttu on heidutav näha, et Ukrainal, kes kaitseb Euroopat, puuduvad vajalikud ressursid. Nad on silmitsi finatspiirangutega. Seega ei ole probleem mitte reservides, vaid finantseerimises,“ seletas Maizner.