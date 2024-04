Satelliidifotod näitavad, et Iisrael lasi reedel puruks Iraani tuumarajatist turvava õhutõrjesüsteemi

Väljaande sõnul on tegu õhutõrjesüsteemi mobiilse radariga, mis hävitati reede hommikul toimunud Iisraeli õhulöögis. Radar asus Isfahani maakonna õhubaasis, mille lähistel asub ka Natanzi tuumarajatis.

Iisraeli löök oli vastuseks Iraani poolt ööl vastu 14. aprilli antud drooni- ja raketilöökidele, milles sai haavata üks tsiviilisik ning kerget kahju üks Iisraeli õhuväebaas. Välisriigid kartsid vastastikuste löökide eskaleerumist, kuid Iisraeli viimase löögi suhteline vaoshoitus ja Iraani enda vaoshoitud reaktsioon on neid hirme vähendanud.

Ajaleht New York Times kirjutab, et Iisrael kasutas rünnakus nii droone kui kõrgtehnoloogilist raketti, mis suuutis Iraani õhutõrjesüsteeme eirata. Kuna pihta sai täpselt üks objekt, oli see Iisraeli valitsusallikate sõnul mõeldud signaliseerima nii riigi sõjaliste võimete ulatust kui soovi eskaleerimist vältida. Rünnakus kasutatud relva kanderakett kukkus kohaliku meedia teatel alla Iraagi kohal.