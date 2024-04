Välisminister Tsahkna: USA abipaketil on võimekus tuua lahinguväljal oodatud pööre

Tsahkna sõnul annab USA abipakett hädavajalikku sõjalist abi, millest Ukrainal pikalt puudu on olnud, ent lisaks on paketi vastuvõtmisel oluline sümbolväärtus. „USA tõestab sellega, et liitlaste toetus Ukrainale - kes võitleb kogu Euro-Atlandi piirkonna julgeoleku eest – on püsiv,“ ütles Tsahkna.

Minister märkis, et Ukraina võit teenib ka Ameerika Ühendriikide huve. „Euroopat ja Ameerika Ühendriike ühendab majanduste läbipõimitus ja sõjaline liitlassuhe. See tähendab, et Ukraina võit ja püsiv rahu Euroopas tagavad heaolu ka teisel pool Atlandi ookeani,“ ütles Tsahkna.

Olukorras, kus autoritaarsed riigid on üha julgemad ja jultunumad, on Tsahkna sõnul demokraatlike riikide koostöö üha olulisem. „Vaba maailm peab hoidma ühte ja sättima kõik oma tegevused selle järgi, et püsima jääks reeglitel põhinev maailmakord, kus riigipiire ei muudeta jõuga,“ märkis minister.

Tsahkna sõnul on USA kongressi otsusel otsene mõju ka Eesti julgeolekule. „Aidates Ukraina võidule, seisab senisest veelgi tugevamal alusel ka Balti regiooni julgeolek,“ märkis minister.

Kallas: loodan, et see julgustab liitlasi

„Parim viis end kindlustada on aidata Ukrainal võita oma vabadusvõitlus,“ teatas peaminister Kaja Kallas platvormil X pärast kongressi otsuse selgumist. „Loodan, et see hääletus julgustab kõiki liitlasi vaatama läbi oma laod ja tegema rohkem.“

Ukraina abipakett võeti täna vastu USA kongressis pärast kuudepikkust viivitust häältega 311:112. Eelnõud toetasid kõik 210 demokraati ja 101 vabariiklast. Selle vastu hääletas 112 vabariiklast.