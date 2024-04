USA nõustus viima oma väed Nigerist välja

USA välisministeeriumi ametnik ütles, et reedesel kohtumisel võtsid asevälisminister Kurt Campbell ja Nigeri peaminister Ali Lamine Zeine „kohustuse algatada Niameys vestlused, et hakata kavandama USA vägede korrapärast ja vastutustundlikku väljaviimist Nigerist“. Riigis on umbes 1000 sõjaväelast, vahendab CBS.