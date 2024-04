Iraagi sõjaväebaasis toimus plahvatus

PMU on Iraagis paiknev valdavalt šiiitide toetatud Iraani poolsõjaväeline jõud. Babili provintsi julgeolekukomitee liikme Muhannad al-Anazi sõnul vastutab PMU paiga eest, kus plahvatus toimus.

Plahvatuse põhjus on teadmata. Iisraeli ja USA ametnikud on öelnud, et polnud juhtunus osalised.