Armeenia nõustus tagastama Aserbaidžaanile piiriäärseid alasid

Eelmisel kuul rõhutas Armeenia peaminister Nikol Pašinjan , et riik peab „sõda ära hoidma“ ja väitis, et kui piiriäärseid külasid ei loovutata, võib Armeenia rünnaku alla sattuda.

Aserbaidžaan on varasemalt öelnud, et tema maade tagastamine on vajalik eeltingimus rahulepingu sõlmimiseks, et lõpetada kolm aastakümmet kestnud konflikt Mägi-Karabahhi piirkonnas.