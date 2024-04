Ukrainale antakse lähiajal õhutõrjesüsteeme, teatas Stoltenberg

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kutsus kokku erakorralise kohtumise NATO ja Ukraina vahel. Ta ütles reedel NATO liitlastele, et riigil oleks Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks vaja vähemalt seitset Patrioti või muud kõrgetasemelist õhutõrjesüsteemi, vahendab Reuters.

Pärast virtuaalset kohtumist ütles Stoltenberg, et liitlased on kokku leppinud Kiievile täiendavate õhutõrjesüsteemide hankimises. Ta lisas, et teateid on oodata „lähiajal“.

„NATO kaitseministrid leppisid kokku, et suurendavad ja annavad täiendavat sõjalist toetust, sealhulgas rohkem õhutõrjet,“ sõnas Stoltenberg. Ta ütles, et NATO on kaardistanud oma olemasolevad võimekused ja leidnud, et on olemas süsteeme, mida saab Ukrainale anda, vahendab Politico.

NATO juht märkis, et kuigi fookus on Patrioti süsteemidel, siis „on ka teisi relvi, mida liitlased saavad pakkuda“.

„Paljud liitlased, kellel ei ole saadavalolevaid süsteeme, on lubanud Ukrainat nende ostmiseks rahaliselt toetada,“ lisas Stoltenberg.

NATO teeb ka koostööd tööstusega, et kiirendada tootmist ja uuendada süsteeme, et need oleksid töökorras ja otstarbekohased, ütles ta.