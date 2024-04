Mehe enesesüütamise motiivid on siiani teadmata. Praegu viibib ta lähedalasuvas haiglas ja on päästeteenistuse andmeil kriitilises seisundis.

Uurijad tuvastasid, et tegemist on 37-aastase Maxwell Azzarelloga, kes oli saabunud New Yorki oma kodust Floridast millalgi möödunud nädalal. Tal ei ole New Yorgis karistusregistrit ja tema perekond Floridas ei teadnud, et ta oli linna sõitnud.