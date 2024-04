Sisekontrolör kahtlustab Aivar Riisalut linnaosavanemana fiktiivse lepingu sõlmimises

Tallinna sisekontrolöri Arvo Tederi kirjast linnapea Jevgeni Ossinovskile selgub, et Riisalu sõlmis selle aasta jaanuari alguses Kravtšenkoga käsunduslepingu, mille kohaselt pidi viimane konsulteerima linnaosavanemat kuni 1. aprillini linnaosa ruumilist arengut puudutavates küsimustes ning ühtlasi analüüsima Mustamäe parkimiskorraldust ning töötama välja innovaatilisi lahendusi selle tõhustamiseks ja arendamiseks.

Tederi hinnangul on Kravtšenko vähemalt Wikipedia andmetel hariduselt raamatupidaja ning seetõttu on kahtlane, kas ta on pädev sellised teenuseid pakkuma. „Kuivõrd vastava teenuse pakkumiseks pädevaid ettevõtteid on Tallinnas küllaldaselt, jääb arusaamatuks, mis asjaoludel valiti teenuse osutajaks nimelt I. Kravtsenko,“ kirjutas Teder.

Kravtšenko sai linnaosavalitsuselt lepingu järgi 2500 eurot kuus ehk kolme kuu peale kokku 7500 eurot, mis maksudega koos oleks linnaosavalitsusele maksma läinud üle 10 000 euro. Teder tõi välja, et sellise käsunduslepingu jaoks on linnal olemas ka tüüpvorm, mis sisaldab aruande koostamise nõuet, kuid Kravtšenko puhul on sellest loobutud.

Aivar Riisalu ütles ERR-ile, et sisekontrolli hinnangul on poliitiline taust. „See on nüüd see sõda, mida lugupeetud võimupöörajad on alustanud, kus iga leping on fiktiivne,“ lausus ta.

Lepingu sõlmimist Kravtšenkoga põhjendas Riisalu sellega, et parkimine on Mustamäe linnaosa ainus suur probleem ning Kravtšenko tunneb Mustamäe halduskogu liikmena kohalikke olusid väga hästi. Linnaosavanemana ei saanud ta panna selle olukorra lahendamist kellegi tööülesandeks, kuna inimesed olid hõivatud oma igapäevatööga.