Uus poliitspinn: Michal, Tsahkna ja Reinsalu „sebivad“

Küll on Stenbocki poolt aga täheldatud tihedamat suhtlust Kristen Michali (RE), Margus Tsahkna (Eesti200) ja Urmas Reinsalu (Isamaa) vahel. Räägitakse, et nad „sebivad“. Tegemist on kolme kogenud ja karastunud poliithundiga, kes olevat üksteist leidnud. Kas see tähendab, et kavandatakse Kaja Kallase järgset koalitsiooni koosseisus Reformierakond, Eesti 200 ja Isamaa, ei ole ilmne. Öeldakse, et tegemist võib olla poliitikas tavapärase tegevusega, kus mõeldakse kolm käiku ette ning valmistutakse korraga erinevateks tulevikustsenaariumideks.