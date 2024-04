„Milliseid Euroopa rahasid? Mul ei ole mingit raha!“ Europarlamendi kandidaadid avavad oma rahakotid

Eurosaadik ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna eurovalimiste esinumber Marina Kaljurand sõnas, et on kõik kampaaniaga seotud kulud kandnud ise. „Aga mis puudutab seda kirja, siis ma arvan, et komisjon peaks tegelikult olema märksa täpsem,“ sõnas ta. Nimelt pole Kaljuranna sõnul erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) täpsustanud, mida reklaamiks peetakse.

Siiski tunnistas ta, et tema Euroopa poliitpere ehk Euroopa Parlamendi fraktsioon toetas internetis levitatud Kaljuranna naistepäevaõnnitlust. „On mõeldamatu, et viie aasta jooksul ei saa mitte midagi teha kodufraktsiooni rahaga. Seal on finantsvahendid just selleks, et teha Euroopa erakonda nähtavaks koduriigis,“ märkis Kaljurand, lisades, et seetõttu oli naistepäeva õnnesoovil ka Euroopa Parlamendi logo juures.