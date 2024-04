„PÄEVAKORD“ | Riigikogu juhatus andis obstruktsioonile maksahaagi ja see on äärmiselt ohtlik areng

EKRE proovis sel nädalal kasutada juba tuttavaks saanud riigikogu töö takistamise võtet, et pidurdada valimisseaduse muutmist. Esiteks tegi EKRE üle 250 muudatusettepaneku. Põhiseaduskomisjonis otsustati, et osa neist saab siduda kimpu ja nii jäi alles 96 muudatusettepanekut.

Järgmiseks lootis EKRE, et enne iga muudatusettepanekut saavad nad võtta seaduses ette nähtud 10minutilise pausi. Nii toimides kulunuks riigikogulaste enda hinnangul seaduse menetlemiseks enam kui 19 tundi, mis tähendanuks ka ööistungit. Riigikogu juhatusel oli aga teine plaan.

Kannustatuna hiljutisest riigikohtu otsusest, et teatud juhtudel (kui parlamendi töö on halvatud) ei pea tõesti töö takistamise eesmärgil tehtud obstruktsiooni taluma, otsustaski Riigikogu juhatus (milles ülekaal koalitsioonierakondadel), et kasutab jõudu: vahepauside võtmine seadusemenetluse käigus keelati.

„Ööistungitest saan hakata ilmselt rääkima lastelastele toredaid lugusid: oli kunagi üks selline aeg, kui riigikogus tehti sellist asja. Näitan neile pilte, kuidas öösel tukutakse laudade taga. Ma ei usu, et me seda enam näha saame,“ hindab Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant. Nüüd on seis, et koalitsioon saab ära võtta vaheaegade võtmise, piirata arupärimiste esitamist jm, mida opositsioon seni istungite venitamiseks ja tähelepanu tõmbamiseks koomale tõmmata.

„Ei ole jäänud peaaegu midagi, mida opositsioon kasutada saaks,“ nendib Jaagant, „ühe opositsioonipoliitiku nukrameelne, iroonilises toonis nending mulle oli: meeleavaldusi saab ju ikka teha.“

Jaagant viitab, et vaheaegade võtmine enne hääletust on kirjas parlamendi tööd raamivas seaduses. Nüüd paistab, justkui ei peaks mõnel juhul seadust täitma. „Mis mõte sellel seadusepunktil enam on?“ küsib ta.