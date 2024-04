Venemaa mõju Aafrikas kasvab. Tšaadi valitsus ähvardab USA väed välja visata

Luureallikate sõnul pärines kiri Tšaadi õhujõudude staabiülemalt. Kuna sõnumi edastamiseks ei kasutatud ametlikke diplomaatilisi kanaleid, arvavad kaks CNN-iga vestelnud USA allikat, et see võib olla Tšaadi valitsuse läbirääkimiste taktika, et saada oma huve paremini soosivat lepingut.

Lääne ametnikud on hoiatanud, et Venemaa tegeleb oma mõju laiendamisega kogu kontinendil. USA Aafrika väejuhatuse juht merejalaväe kindral Michael Langley ütles märtsis USA senati relvajõudude komiteele, et Venemaa „püüab kiirendatud tempos üle võtta nii Kesk-Aafrikat kui ka Saheli“. Ta lisas, et Venemaa Föderatsioon on on tänu valenarratiivide levitamisele mitmed Aafrika riigid oma mõjualasse sisuliselt vangistanud. „Selles piirkonnas on panused kõrged,“ ütles Langley.