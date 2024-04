Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg rääkis Delfile, et Ukraina on jätkuvalt suure surve all. „Ennekõike kurdavad ukrainlased, et on vähe moona. Seeläbi on nad mitmel pool sunnitud väikeseid tagasisamme tegema, et oma inimeste elusid hoida.“