Burns ütles Dallases Bushi keskuse üritusel küsimustele vastates, et ukrainlastel on praegu lahinguväljal karm hetk, vahendab CBS News.

USA täiendava abiga suudavad Ukraina väed Burnsi sõnul 2024. aastal lahinguväljal oma hoida ja teha jätkuvalt kahju sügavamate rünnakutega Krimmis ja Musta mere laevastiku vastu. Burns lisas, et sõjalise abi taganttõukel on ukrainlased nii praktiliselt kui ka psühholoogiliselt täiesti võimelised kogu 2024. aasta oma hoidma ja kummutama Venemaa presidendi Vladimir Putini ülbet arvamust, et aeg on tema poolel.