Leedu presidendi teatel tabati Poolas Vene opositsionääri Leonid Volkovi läbipeksmises kahtlustatavad

„Tänan Poola Vabariiki suurepärase töö eest, me rääkisime sellest Poola presidendiga, tänan suurepärase koostöö eest. Ühtlasi tahan tänada meie kriminaalluure töötajaid, kes viisid läbi esimese, kõige tähtsama ettevalmistava töö. Varsti pärast protsessuaalseid toiminguid antakse need isikud Leedule üle,“ ütles Nausėda, vahendab Leedu Delfi.

Nausėda sõnul ei saa ta veel öelda, millal see toimub, ega saa ka öelda vahistatute nimesid.

Volkov ise kirjutas, et ei tea veel vahistamise muid üksikasju.

„Aga võin öelda: ma olen näinud, kui energiliselt ja visalt töötas Leedu politsei viimasel kuul selle asja kallal, ja mul on väga hea meel, et see töö osutus tulemuslikuks,“ lisas Volkov.