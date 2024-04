Balti spiikrid Esindajatekoja esimehele: USA abi Ukrainale on hädavajalik just praegu

Riigikogu esimees Lauri Hussar, Läti parlamendi esimees Daiga Mieriņa ja Leedu parlamendi esimees Viktorija Čmilytė-Nielsen tänasid Johnsonit selle eest, et tema isiklikul juhtimisel on Kongress näitamas üles ajaloolist kahe erakonna ühtsust Ukraina abistamiseks tehtavate ühiste jõupingutuste toetamisel. „Euroopa astub ajaloolisi samme oma kaitsevõime tugevdamiseks, kuid see võtab paratamatult aega – aega, mida Ukrainal ei ole. Seepärast on USA abi hädavajalik praegusel äärmiselt otsustaval hetkel, enne kui Euroopa on saavutanud iseseisva võimekuse ennast kaitsta ja me teeme Ukraina abistamiseks veelgi rohkem,“ ütlesid nad.