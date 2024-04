Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee peab Putinit diktaatoriks ja patriarh Kirilli tema käsilaseks

Dokumendis on öeldud, et Vene riik „represseeris ja lõppkokkuvõttes tappis“ Navalnõi selle eest, et ta oli opositsioonis Vladimir Putini režiimiga. Assamblee leiab, et Venemaa võimud „kannavad täielikku vastutust Aleksei Navalnõi tapmise eest, kelle vastu kasutati piinamist ning ebainimlikku ja inimväärikust alandavat kohtlemist“.