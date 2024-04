Ülle Madise Tallinna volikogu sedelite skandaalist: hääletajat ei tohi otse ega kaude panna olukorda, kus ta vabadus on piiratud

„Salajasuse põhimõtte eesmärk on anda hääletajale vabadus valida vastavalt oma südametunnistusele. Hääletajat ei tohi otse ega kaude panna olukorda, kus ta vabadus on piiratud näiteks faktilise kohustusega tõendada, mil moel ta hääletas,“ leiab õiguskantsler.

Tallinna linnavolikogu aseesimehe Marek Jürgensoni (Keskerakond) sõnul paistab hääletussedelitelt, et fraktsioonid olid kokku leppinud viisi, mis moel ristike „poolt“ ruutu joonistada. „Kahes esimeses voorus on näha, et pole mingit korrapärasust ja ristike on tõmmatud kasti keskele,“ viipas Jürgenson paberilehtede suunas. „Kolmandas voorus näeme, et fraktsioonide kaupa jaotati, kuidas rist joonistada.“