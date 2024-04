VIDEO | Venemaa ründas Ukraina Dnipropetrovski oblastit. Hukkus vähemalt 8 inimest

Oblasti sõjaadministratsiooni juht Serhi Lõssak teatas, et õhutõrje tulistas osa vaenlase löögivahendeid alla. Ainuüksi hommikul saabus üheksa raketti ja öösel veel kaks. Lõssaki sõnul on ka tabamusi.

„Pavlohradis sai kahjustada üks ettevõte. Sõnelnõkoves on hukkunuid ja kannatanuid. Vigastatute hulgas on lapsi. Üks on raske. Osaliselt on purustatud neli eramaja, veel kaheksa sai kahjustada. Dnipros said peale elumaja kahjustada kaks infrastruktuuriobjekti. Pavlohradis sai kahjustada kaks infrastruktuuriobjekti. Linnas on praegu esialgselt kaks hukkunut ja 15 vigastatut,“ teatas Lõssak.

Hiljem teatati, et Dnipros on teada 15 vigastatut, kelle seisund on keskmise raskusastmega. Krõvõi Rihis on kolm vigastatut. Sõnelnõkoves suri haiglas kaheksa-aastane laps. Vigastatuid on seal kolm, kellest kaks on lapsed.

Ukraina päästeteenistus teatas pärast kella 9, et hukkunute arv Dnipropetrovski oblastis kasvas kaheksani.

„Dnipros purunes vaenlase raketilöökide tagajärjel tsiviilinfrastruktuuri pihta osaliselt viiekorruseline maja. Puhkes tulekahju, mis lokaliseeriti umbes tuhandel ruutmeetril. Linnas hukkus kaks inimest ja 20 inimest sai kannatada, neist 12 päästeti,“ öeldakse teates.

Sõnelnõkoves purunes osaliselt neli eramaja ja sai kahjustada veel kümme. Hukkus kuus inimest, sealhulgas kaks last. Veel kuus inimest sai kannatada, sealhulgas üks laps. Krõvõi Rihis sai kannatada kolm inimest.

Kell 10.18 teatas Ukraina peaprokuratuur, et hukkunute arv kasvas üheksani. Hukkunute hulgas on kolm last.

Kell 11.42 teatas Lõssak, et kuueaastane poiss, keda peeti surnuks, on elus.

„On täpsustatud informatsioon Sõnelnõkovele antud löögi ohvrite kohta. Üks lastest, kuueaastane poiss, oli äärmiselt raskes seisundis. Ta õnnestus viia oblastihaiglasse. Meedikud tegid kõik, mis suutsid. Võimaliku ja võimatu. Ta päästeti,“ kirjutas Lõssak.