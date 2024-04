Venemaa ründas Ukraina Dnipropetrovski oblastit. On hukkunuid ja vigastatuid

Oblasti sõjaadministratsiooni juht Serhi Lõssak teatas, et õhutõrje tulistas osa vaenlase löögivahendeid alla. Ainuüksi hommikul saabus üheksa raketti ja öösel veel kaks. Lõssaki sõnul on ka tabamusi.

„Pavlohradis sai kahjustada üks ettevõte. Sõnelnõkoves on hukkunuid ja kannatanuid. Vigastatute hulgas on lapsi. Üks on raske. Osaliselt on purustatud neli eramaja, veel kaheksa sai kahjustada. Dnipros said peale elumaja kahjustada kaks infrastruktuuriobjekti. Pavlohradis sai kahjustada kaks infrastruktuuriobjekti. Linnas on praegu esialgselt kaks hukkunut ja 15 vigastatut,“ teatas Lõssak.