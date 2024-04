VIDEO | Stavropoli krais kukkus alla Vene pommitaja Tu-22M3. Ukraina teatel tulistati see alla

Stavropoli oblasti kuberner Vladimir Vladimirov teatas kell 9.52 Telegramis, et lennuki neljast meeskonnaliikmest üks hukkus ja ühe otsingud jätkuvad.

Ukraina õhujõudude ülem, kindralleitnant Mõkola Oleštšuk teatas, et pommitaja tulistati alla Ukraina rakettidega.

Oleštšuk lisas, et Tu-22M3 kannab rakette H-22, millega vaenlane annab lööke Ukraina rahumeelsetele linnadele.

„Tänase rünnaku ajal hävitati esimest korda kaks sellist raketti. Ukrainal on vaja rohkem vahendeid, rohkem rakette, et rideäärseid territooriume paremini Vene terrorismi eest kaitsta,“ teatas Oleštšuk.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsus (HUR) teatas, et pommitaja õnnestus alla tulistada umbes 300 kilomeetri kaugusel Ukrainast samade vahenditega, millega saadi varem pihta Vene radarilennukile A-50.

„Pärast pihtasaamist suutis pommitaja lennata Stavropoli piirkonnani, kus kukkus alla ja hävis. Märgime, et see on esimene strateegilise pommitaja edukas õhus hävitamine lahinglennu ajal Venemaa täiemahulise sissetungi ajal Ukrainasse,“ teatas HUR.