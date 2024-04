Poolas peeti kinni Zelenskõi mõrva plaanimises kahtlustatav mees

SBU teatel plaanis mees vabatahtlikult Poolas Rzeszowi lennujaamas turvatöötajate järgi luurata, kirjutab The Kyiv Independent. Tema eesmärk oli aidata Moskval planeerida Ukraina presidendi võimalikku mõrvamist tolle Poola-visiidi ajal.

Poola riikliku prokuratuuri avalduse järgi süüdistatakse meest, keda nimetatakse avalduses Pawel K., selles, et ta oli valmis edastama Venemaa agentidele teavet lennujaama turvalisuse kohta. Kui mees süüdi mõistetakse, ootab teda kuni kaheksa aastat vangistust.

Kahtlusalust süüdistatakse selles, et ta töötab välisriikide luureteenistuste heaks, uurimine jätkub.

„See juhtum on järjekordne tõend, et Venemaa on oht mitte ainult Ukrainale ja ukrainlastele, vaid kogu vabale maailmale,“ ütles Ukraina peaprokurör Andrii Kostin. „Kremli kuritegelik režiim püüab pidevalt õõnestada Euroopa ja maailma julgeolekut.