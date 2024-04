Iraan andis mõista, et tuumaobjektide pommitamise korral asub riik ametlikult tuumarelva arendama

„Iraani tuumapoliitika ümberkorraldamine on tõenäoline, et kui [Iisrael] ähvardab rünnata mõnd meie riigi tuumakeskust,“ ütles kaardiväe tuumarajatiste julgeoleku eest vastutav kindralmajor Ahmad Haq Talab riigimeedia vahendusel.

Kindralmajor Haq Talab lisas, et sellise rünnaku korral reageerib Iraan vastulöögiga Iisraeli tuumarelvade pihta. Ka Iisrael ei ole ametlikult tunnistanud tuumarelvade arendamist, ehkki lääneriikide hinnangul omab riik neid juba 1960.-test aastatest.

Iisrael on lubanud vastulööki ning kolmapäeval Tel Avivi külastanud Briti välisministri David Cameroni sõnul anti talle teada, et praegu käib valitsuses otsustamine, millist sihtmärki rünnata. EL-i välisasjade esindaja Josep Borrell ütles neljapäeval G7 välisministrite kohtumisel, et Lähis-Ida läheneb regionaalsele sõjale ning Iisrael peaks oma reaktsiooniga ettevaatlik olema.