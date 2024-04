Elu okupatsiooni all. Donbassi keerukas finantsmaailm teeb pensionäridest krüptovaluuta asjatundjad

Venemaa juht Vladimir Putin on rääkinud suurtest plaanidest okupeeritud Ukraina alade Venemaaga lõimimiseks. Esialgu on ta Vene panku aga vaid kutsunud, mitte käskinud, tegutsema aktiivsemalt Donetskis , Kalantšakis ja Skadovskis asuvas riskitsoonis, mis tähendab neile lääne sanktsioonide alla sattumist.

Praegu tegutseb okupeeritud aladel vaid üks Venemaa föderatsiooni pankadest. Tegu on juba sanktsioneeritud Promsvjazbankiga (PSB), mis kuulub Vene viie suurima panga hulka. Seejuures tähendas PSB saabumine Donetski ja Luhanski nn rahvavabariikidesse (DRV ja LRV) seal enne eksisteerinud pankade lõppu. Putini korralduse järgi tuli DRV ja LRV riigipangad muuta piiratud vastutusega äriühinguteks ja anda need üle PSB-le.

Samas ei ole kõik okupeeritud alade elanikud valmis Vene panga teenustele üle minema, kuna see eeldab ka Vene passi omamist. Eeskätt on põhjuseks mustal turul töötavate vahendajate suur hulk, kes abistavad inimesi Ukraina pensionide ja palkade kättesaamisel. See käib igal võimalikul viisil, sealhulgas krüptovaluutat kasutades.