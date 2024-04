Ööhaldjad lähevad appi kultuuripealinna pidudele, et meelemürkide tarvitamisest vähem kahju sünniks

„Meie eesmärk on ennetada ja vähendada nii alkoholi kui ka teiste narkootikumide tarvitamisest tulenevaid kahjusid ööelus ning tõsta inimeste teadlikkust uimastite ohtudest. Pakume usaldusväärset tuge ilma kedagi hukka mõistmata,” rääkis Ööhaldjate huvikaitsja ja teenusejuht Marit Oja. „Ööhaldjad töötavad selle nimel, et ööelu oleks kõigi jaoks turvalisem,” lisas ta.

Ööhaldjad leiab laupäeval Tartus Kammivabrikus elektroonilise muusika festivalilt KAUGE turvalisema ööelu telgist või peoalal liikumas projekti logoga tähistatud särkide järgi, kus on kirjas „Kõik OK? All good?”. Särgist on abi ka olukorras, kus muusika on vali ning abivajaja ei kuule, mis temalt küsitakse. Sel juhul saab Ööhaldjas särgil olevale tekstile ka osutada.