VIDEO | Koduerakonda taevani kiitnud Tsahkna madalast reitingust: tegeleme teemadega, mis pole seksikad

„Erakonna poolt vaadatuna ma olen erakonna esimehena väga rahul selle tegevusega,“ kiitis ta. „Kindlasti on olnud ka neid hetki, kus on olnud väga raske uuel erakonnal. Aga eks meie eksperdid, kes kunagi varem pole poliitikas olnud, iga päev õpivad. Ja ma arvan, et mõne aasta pärast on Eesti inimestel võimalik anda hinnang Eesti 200 sisulisele tööle.“