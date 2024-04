Riigikohus: valitsus ei tohi piiramatult eelnõusid usaldusküsimusega siduda

Möödunud aasta 27. juunil kaheksat riigikogus vastu võetud seadust välja kuulutades ütles president Alar Karis, et kindlasti ei ole lahendus, et valitsus kasutab ka tulevikus pidevalt võimalust siduda eelnõusid usaldusküsimusega. „Seda ei kavatse ma sallida – seda enam, et nüüd on võimalus võtta juhiseks riigikohtu seisukoht ja täpsustada selle valguses parlamendiliikmete õigusi,“ ütles Karis.