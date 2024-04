Kui paljud tänapäeval oskaksid teha peedist pesumasina?

Väljend “peedist pesumasinat tegema” kirjeldabki eelkõige olukorda, kus kitsaste olude kiuste leitakse siiski lahendus mingile probleemile ja enamasti on need väärt tulevastele põlvedele tutvustamist. Kuid nagu paljude asjadega, on ajalool kombeks korduda. Nii näeme tänaselgi päeval mitmeid võtteid, lahendusi, hobisid, mis olid populaarsed ka Nõukogude perioodil.

Näiteks võib tuua praegusel ajal väga populaarsed makramee (sõlmpitsi) õpitoad. Ainuke vahe on selles, et enam ei tehta käsitööd vaid seetõttu, et kaubanduses konkreetseid tooteid pole saada, pigem on see vaba aja sisustamine, eneseväljendus, uute oskuste omandmine vm. Sama võib öelda hoidiste tegemise kohta. Kaubanduskeskused on täis erinevaid põnevaid ja värvilisi hoidised, kompotte, konserve, aga enda valmistatud toidud maitsevad ikka kuidagi erilisemalt. Ja antud näite puhul pole hinna ja kvaliteedi suhe kindlasti enam isetegemise kasuks.

Nutikate võtete kasutamise kõrval ei tasuks ära unustada ka nende positiivset mõju ühiskonnale ja planeedile Maa. Me oleme tarbimisajastul harjunud kiirelt kätte saama erinevaid tooteid ja teenuseid, ilma et märkaksime selle mõju ümbritsevale. Loomulikult oleme me kuulnud kliima soojenemisest, kuid ometigi lipame T-särgi purunemisel poodi uut ostma või arvutisse uut tellima. Väga vähestel tuleb antud olukorras esimese mõttena pähe see särk hoopis ära parandada mõne toreda embleemi või muu lahenduse abil. Õnneks oleme jõudnud ajajärku, kus taaskasutatud riiete poest ostlejate sekka on lisandunud edukad keskkonnateadlikud inimesed.