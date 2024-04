Rootsi valitsus otsustas tagastada Soomele 82 inimkolpa ja muid säilmeid

Rootsi teadlane Gustaf Retzius viis need inimsäilmed Soome matmispaikadest Rootsi 150 aastat tagasi. Retzius järgis 19. sajandi lõpus nii Rootsis kui ka mujal valitsenud teaduslikku konsensust. Muu hulgas kolpi mõõtes püüdsid teadlased siis leida tõendeid erinevate inimrasside olemasolu kohta. Tänapäeva teaduse andmetel ei ole selle kohta tõendeid leitud, vahendab SVT Nyheter.

Alates 2018. aastast on mitmed organisatsioonid Rootsis nõudnud säilmete Soome tagasi saatmist. Soome Säilmete Tagastamise Komitee sõnul on nendel uuringutel olnud kaugele ulatuvad negatiivsed tagajärjed Rootsi soomlaste staatusele Rootsi ühiskonnas.

„Valitsuse poolt saime me selle oma lauale veebruaris ja teeme nüüd mõni kuu hiljem otsuse, nii et me oleme tegutsenud väga kiiresti,“ ütles Rootsi haridusminister Mats Persson.