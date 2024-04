Kas Ossinovski on hakanud parteid üle võtma? „Vara veel, sotsides on üpris rahulik, inimesed teevad tööd,“ kostis Läänemets.

Ta rääkis, et praegu pole sisevalimisi tulemas. Ta ütles, et oleks hea, kui järgmistel sisevalimistel kandideeriks juhiks palju inimesi. Läänemets tõdes, et siis peaks ka tema pingutama. Seda muidugi juhul, kui ta üleüldse tahab kandideerida. „Ja see kindlasti annaks erakonnale sellise uue hoo sisse. Mida rohkem kandidaate, seda parem tulemus erakonnale.“