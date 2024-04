Hollandi kroonprintsess oli sunnitud ähvarduste tõttu aasta maapaos elama

2022. aasta oktoobris sai teatavaks, et Amalia kohta on tehtud tõsiseid ähvardusi. Seetõttu pidi ta kodus püsima ega saanud ringi liikuda. Teisipäeval teatas NOS, et ta elas ja õppis umbes aasta Madridis.

Amalia on ka varem mõista andnud, et tal on väga raske ja ta igatseb normaalset elu. Madridis oli tal rohkem liikumisvabadust.

NOS teatas allikatele viidates, et oht ei ole kadunud, aga tänu tarvitusele võetud meetmetele saab Amalia jälle Hollandis elada ja õppida. Millised need meetmed on, ei ole teada.

Kuningas Willem-Alexander ütles podcast’is „Door de ogen van de koning“ („Kuninga silme läbi“) muu hulgas, et kogu olukord on tema tütrele ja kogu perekonnale väga raskelt mõjunud.

„See ebakindlus, see vabaduse puudus, see ei ole see, kuidas sa tahad oma lapsi üles kasvatada ja mida sa tahad, et su lapsed läbi elaksid,“ ütles kuningas.

Ajaleht De Telegraaf kirjutas 2022. aasta septembris, et Hollandi politsei on mures ähvarduste pärast kroonprintsessi ja peaminister Mark Rutte aadressil Maroko maffia poolt. Võimud võtsid tõsiselt nende ründamise või röövimise ohtu.

Teadete kohaselt on ka Hispaania palju ära teinud printsessi ohutuse tagamiseks Madridis.

Eile võttis kuningas Willem-Alexander Amsterdamis vastu Hispaania kuningapaari ning tänas isiklikult kuningas Felipe VI printsess Amalia Madridis elada ja õppida võimaldamise eest.