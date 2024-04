OTSEBLOGI | USA esindajatekoda hakkab abipaketi üle hääletama. Kas vabariiklaste sisetülid maksavad spiikrile koha?

Hääletusele tulevad eelnõud sarnanevad 95 miljardi dollarise abipaketiga, mille senat veebruaris vastu võttis. Selle nädalani keeldus vabariiklasest spiiker Mike Johnson asjaga edasi liikumast, sest Ukraina abistamisele on vastu esindajatekoja äärmuskonservatiivid, kes on muu hulgas ähvardanud spiikri ametist kukutada.

Kolmapäeval teatas Johnson, et annab esindajatekoja liikmetele eelnõuga tutvumiseks ja muudatuste tegemiseks aega 72 tundi ehk laupäeva keskpäevani, enne kui toimub hääletus. Viimase info järgi peaks see Eesti aja järgi toimuma pärast kella 20 .

Abipaketi hääletuse õnnestumiseks vajab spiiker demokraatide toetust. Kongressi ajaloos on haruldane, et spiiker vajab vähemuspartei toetusele, eriti protseduurilisel hääletusel.

Mille üle hääletama hakatakse?

Sellest 60,84 miljardit dollarit on mõeldud Ukrainale, kuid sellest summast 23,2 miljardit dollarit on USA relva- ja muude varude taastamiseks. Konservatiivide nõudmisel antakse osa majanduslikust toetusest laenuks ja Ukrainal tuleb 9,5 miljardit dollarit tagasi maksta. Ent Bideni administratsioonil on võimalik sellest nõudest loobuda.