Saksa paremäärmusliku erakonna AfD juhtiv tegelane on kohtu all natsihüüdlause kasutamise eest

2021. aasta mais Saksimaa-Anhalti liidumaal Merseburgis peetud kõnes kasutas Höcke süüdistuse järgi keelatud hüüdlauset „Alles für Deutschland!“ („Kõik Saksamaa heaks!“). See oli omal ajal Saksa natsipartei NSDAP paramilitaarse võitlusorganisatsiooni Sturmabteilung (SA) hüüdlause. Väidetavalt oli Höcke teadlik, et see on keelatud hüüdlause.